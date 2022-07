Finanziamento regionale per la riqualificazione della piscina comunale di Casciana Terme

Dopo il contributo per il Teatro Verdi il Comune di Casciana Terme Lari si aggiudica un altro importate contributo, stavolta da parte della Regione Toscana, per un intervento molto atteso: la riqualificazione e quindi la riapertura della Piscina Comunale di Casciana Terme. Il contributo ammonta a 360.000 euro e andrà a cofinanziare il progetto, elaborato dall’amministrazione comunale, per la riqualificazione e messa a norma della Piscina chiusa ormai da diversi anni.

"L’obiettivo dell’intervento - afferma l’assessore ai Lavori Pubblici e Sport del Comune di Casciana Terme Lari Matteo Cartacci - è quello di recuperare la fruibilità, a fini sportivi e turistici ma anche socio-educativi di questo impianto che ha rappresentato uno dei fulcri dell’attività estiva del Comune e che con le risorse della Regione Toscana potrà tornare ad esserlo". L’intero progetto ha un valore di 770.000 euro e prevede la ristrutturazione degli spogliatoi delle piscine tramite una generale ridefinizione degli ambienti interni; la sostituzione degli impianti tecnologici, la riqualificazione, nonchè l’abbattimento delle barriere architettoniche, della terrazza posta sopra gli spogliatoi. Con questo investimento, inoltre, si procederà al rinnovamento delle piscine, le quali saranno dotate di un nuovo rivestimento e di telo di copertura; le pompe ed i filtri per il trattamento acqua saranno sostituiti. Infine sono previsti interventi per l’efficientamento energetico e la riqualificazione degli impianti: per gli spogliatoi del calcetto e delle piscine sarà installato un impianto solare termico, mentre sulla superficie esterna dell’involucro è prevista l’applicazione di un rivestimento a cappotto per ridurre le dispersioni energetiche della costruzione.

"Questa è davvero una bella notizia che il nostro territorio aspettava da tempo - ha commentato il sindaco, Mirko Terreni - frutto del lavoro di programmazione di questi anni dell’amministrazione comunale, che oggi la Regione Toscana ha premiato. Ora - continua il Sindaco - è possibile dare il via ai lavori per questo importante investimento che restituirà alla nostra comunità un impianto sportivo fruibile e riqualificato, così come ci eravamo impegnati a fare con il programma amministrativo".