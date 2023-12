Riqualificazione del centro storico: i residenti di Santa Maria si confrontano con il sindaco

Nei giorni scorsi si è tenuto un incontro tra una delegazione del Consiglio direttivo del Comitato dei Residenti del quartiere di Santa Maria, il sindaco Michele Conti e il vice sindaco Raffele Latrofa, quest'ultimo anche nelle vesti di assessore ai Lavori Pubblici. L'occasione è nata dalla necessità di parlare dei lavori in corso di riqualificazione dell’asse stradale da piazza dei Cavalieri a piazza Cavallotti, ma sono stati trattati ulteriori temi.

Quanto alle opere stradali, attese da tempo, la delegazione del Comitato ha fatto presente che "queste si stanno svolgendo senza un’adeguata e tempestiva comunicazione ai residenti. Riguardo all’eliminazione provvisoria di numerosi posti auto, è stato richiesto di reperire momentaneamente stalli in una porzione di piazza dei Cavalieri o in una di piazza Dante, o almeno di prevedere l’attraversamento della piazza in entrata e in uscita per raggiungere via Pasquale Paoli, non interessata ai lavori". Inoltre è stata prospettata la possibilità di anticipare l'orario di ingresso nel periodo invernale (dalle 19 alle 17) nella zona pedonale di Via S. Maria.

Il sindaco Conti e l’assessore Latrofa si sono impegnati a rendere più tempestive le comunicazioni di modifica della mobilità, con un cartellonistica che specifichi i tempi di chiusura delle strade, come sta avvenendo in questi giorni dopo la richiesta del Comitato.

Rispetto all'individuazione di nuovi stalli, è stata accolta per ora solo la proposta del Comitato di "raggiungere via Pasquale Paoli da piazza Dante, proponendo anche l’eventuale istituzione di parcheggio temporaneo compensativo, riservato ai residenti, nell’area di piazza Carrara ora esclusa."

Sui temi dell'occupazione di suolo pubblico e della mobilità, a fronte delle domande del Comitato, "i rappresentanti dell'amministrazione hanno ribadito di non aver intenzione di rendere pedonali le strade oggi oggetto dei lavori di risanamento. Valuteranno invece la possibilità di delimitare gli spazi degli esercizi commerciali mediante fioriere fisse, secondo il modello già adottato in via Oberdan e Borgo Stretto, che potrebbe riguardare anche la zona pedonale di via S. Maria. Ciò allo scopo di garantire, oltre a un maggior decoro, la fruibilità, l’accessibilità e la sicurezza dei pedoni e delle persone disabili".

E' stato poi affrontato il tema degli stalli gialli e della ZTL; rispetto ai primi la delegazione del Comitato ha richiesto "maggiori controlli, mentre ha rinnovato la richiesta di ridurre il numero dei beneficiari all'accesso alla ZTL, tra cui i clienti degli alberghi, con una revisione restrittiva del regolamento in vigore".

Il sindaco "si è impegnato a dare disposizioni al Comando della Polizia Municipale ed a Pisamo perché le infrazioni vengano perseguite in modo sistematico ed a far controllare la regolarità dei permessi concessi, per verificare la sussistenza delle condizioni di rilascio".

La delegazione del Comitato ha poi comunicato che è in corso "una raccolta di firme per chiedere l'inversione del senso di marcia di via Derna che eviterebbe maggiori tempi di percorrenza, riducendo l’inquinamento atmosferico. Il sindaco e l’assessore chiederanno una valutazione approfondita della Polizia municipale sul tema dell’inversione".

Rispetto al parco gioco per bambini che è in corso di realizzazione in piazza Dante, apprezzato dai residenti, è stato fatto presente che "sarebbe utile collocare ulteriori attrezzature (ad esempio scivoli e altalene) rispetto a quelle previste e che sarebbe preferibile piantare nella piazza degli aranci anziché degli aceri, come indicato nel progetto".

Il sindaco ha evidenziato che "la realizzazione minimalista sia stata imposta dalla Soprintendenza e che gli aranci siano stati sconsigliati dai tecnici per la presenza delle spine, in un luogo frequentato da bambini piccoli. Infine il Comitato è tornato a richiedere l'asfaltatura di altre strade, con priorità assoluta per via Volta, nonché il potenziamento dell'illuminazione in via Buozzi e la variazione dell'orario di svuotamento dei cassonetti che attualmente crea ingorgo di traffico al mattino".