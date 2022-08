Cascina, pronti a partire i lavori alla rotatoria della Torre Eiffel: previste modifiche al traffico

Sono pronti a partire i lavori di rifacimento della rotatoria all’intersezione fra via Tosco Romagnola e via Nazario Sauro, quella che ospita la Torre Eiffel in miniatura con il piccolo aeroplano di Giuseppe Cei in volo (opera di Mario Vanni). L’intervento si dividerà in due tranche: la prima dal 30 agosto al 2 settembre e la seconda dall’8 al 10 settembre. Per non creare disagi al traffico, tutti i lavori saranno effettuati in orario notturno, dalle 22 alle 6, con modifiche alla circolazione stradale, mentre di giorno sarà ripristinata la viabilità ordinaria.

La prima opera riguarderà la parte in muratura della rotatoria: la Torre Eiffel resterà lì (rialzata su un piedistallo di 40 centimetri), ma sarà rifatto tutto l’anello intorno. Si parte con la messa in sicurezza del piano viabile della rotatoria e della corona esterna tramite scarifica e ripavimentazione del manto stradale, con fresatura del tappetino e la nuova stesura di manto di usura con aggiunta di additivi per le alte temperature per renderlo meno deformabile. E' prevista la rimozione di tutta la pavimentazione in pietra (sampietrini) della corona esterna, la posa di cordonato sormontabile e la realizzazione di calcestruzzo architettonico chiuso colorato. Sarà poi riqualificata anche la parte centrale della rotonda, con l’eliminazione del tappeto verde in pvc e la realizzazione di un nuovo getto di calcestruzzo architettonico colorato. Dopo l’asfaltatura dell’incrocio sarà dunque rifatta la segnaletica orizzontale e verticale circostante.

Per consentire la regolare esecuzione dei lavori nella fascia oraria 22-6 entrerà in vigore la chiusura al traffico in via Nazario Sauro, nel tratto tra via Terracini e via Tosco Romagnola, ad eccezione dei residenti in tale tratto. Saranno istituiti l’inversione del senso di marcia in via Bacci, da nord verso sud, il divieto di sosta con rimozione coatta in via Bacci, l’inversione del senso di marcia in via Cesare Battisti nel tratto tra via Nazario Sauro a via Cavalieri di Vittorio Veneto, da est verso ovest, il divieto di sosta con rimozione coatta in via Cavalieri di Vittorio Veneto. Sarà quindi ripristinata la segnaletica temporanea nella fascia oraria 6-22. Per predisporre l’area di cantiere per il contenimento dei materiali e le attrezzature, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta 00-24 in piazza Cavallini per una ampiezza di 5 stalli di sosta sul lato nord-ovest del parcheggio, adiacenti gli stalli per la ricarica dei veicoli elettrici.