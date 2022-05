Pontedera: conclusa la riqualificazione del sottopasso di via Roma

Si sono conclusi nei giorni scorsi gli interventi di riqualificazione del sottopasso di via Roma a Pontedera. Uno snodo centrale per la città, che collega parte nord e sud. L'importo totale degli interventi è stato di circa 132mila euro, svolto in tre fasi da più soggetti.

Grazie ad un accordo stipulato con il Comune, Rfi ha investito 50mila euro per la riqualificazione della parte di sua proprietà, mentre l'Amministrazione Comunale ha provveduto con 15mila euro alla riasfaltatura della sede carrabile, con 7mila alla sostituzione di una pompa idrovora e alla manutenzione dell'altra e, per la parte più consistente, 60mila euro, sistemando marciapiedi e ringhiere.

"Il prossimo step, appena sarà possibile - spiega l'assessore comunale ai lavori pubblici Mattia Belli - sarà quello di abbellire il sottopasso, artisticamente ed esteticamente, con un murales che riprenda il tema della Vespa e della storia della città".

"Con il percorso già finanziato di riqualificazione del Viale e Dente Piaggio in corso e le volontà dell’amministrazione di far atterrare finanziamenti anche su viale 4 Novembre prima e, poi, su viale della Repubblica andremo a dare una nuova vita a tutti gli assi centrali della città, riallacciando anche visivamente il nord ferrovia (a prevalenza servizi, commercio e professionisti) con il sud ferrovia, dove si trovano i servizi sanitari, le sedi di ricerca e formazione e la Piaggio".