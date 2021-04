Vecchiano, proseguono i lavori di riqualificazione del Comune sulle strade bianche

Proseguono a pieno ritmo gli interventi di manutenzione ordinaria sulle strade bianche nelle aree di bonifica, iniziati nei mesi scorsi, del valore complessivo di oltre 100mila euro stanziati dalla giunta comunale di Vecchiano. Attualmente i lavori si concentrano nella zona de La Costanza. "Gli interventi in corso hanno interessato un’ampia porzione di viabilità, sia principale sia percorsi storici secondari, rispetto ai quali è accertato l’uso pubblico da tempo immemorabile. Le vie interessate sono tutte di larga fruizione per le attività agricole e per le case sparse, dove risiede un significativo numero di cittadini. Per questo motivo la nostra giunta ha deciso di stanziare 100mila euro per la manutenzione di questa viabilità", spiega il sindaco Massimiliano Angori.

Gli interventi hanno riguardato le seguenti strade: via della Costanza; via del Bellino; via della Grotta; via del Capannone Lungo Gorello; via della Prata (Nodica); via di Navereccia; via Lungo la Barra Vecchiano; via dei Boccali. E a seguire: via Nova, lato Nodica; via Nova, lato Vecchiano; via Lungo la Barra Nodica; via di Puccinaia; via di Bracciolo.

"Le strade di bonifica, le ultime delle quali entrate a far parte della gestione comunale nell’anno 2007, costituiscono un patrimonio fondamentale della pianura agricola che unisce l’abitato vecchianese e il Lago di Massaciuccoli. Qualitativamente si tratta di tutte strade bianche, il che è un segno di forza identitaria del paesaggio, ma allo stesso tempo, elemento di fragilità verso cui è necessaria una continua azione di cura, essendo questa viabilità transitata da mezzi di lavoro pesante e dalla popolazione residente che frequenta il territorio della bonifica di Massaciuccoli. Ecco che la nostra amministrazione ha deciso di appostare ingenti risorse economiche per far fronte alla manutenzione di tale viabilità" spiega l’assessore ai Servizi del Territorio Sara Giannotti.

"Nello specifico, sono stati eseguiti interventi di fresatura della carreggiata, in modo da rendere omogenea la superficie; a questi è seguito un intervento di compattazione con rullo - conclude Giannotti - le banchine inerbite sono state interessate da interventi di riprofilatura finalizzata a restituire il corretto scolo delle acque piovane. La fase di ripristino della strada viene, quindi, eseguita con la posa e la successiva compattazione di materiale inerte e la compattazione superficiale. Una manutenzione a 360 gradi, dunque, per proseguire a rendere pienamente accessibile e funzionale questa parte di viabilità del nostro Comune, essenziale per il nostro territorio".