Verso il nuovo Campo Scuola 'Cino Cini': conclusi i lavori alla tribuna coperta

Proseguono gli interventi al Campo Scuola 'Cino Cini', in via Atleti Azzurri Pisani, al termine dei quali l’impianto sportivo risulterà completamente riqualificato grazie ad un investimento complessivo di 622mila euro. Dopo la ristrutturazione e l’adeguamento della pista di atletica, il rifacimento delle pedane per il salto in lungo, il salto in alto, il salto con l’asta e il lancio del giavellotto, e il ripristino dei locali spogliatoio, nei giorni scorsi sono terminati i lavori per la riqualificazione della tribuna coperta.

“Manca poco e la riqualificazione totale dell’impianto sarà finalmente completata - dichiara il vicesindaco con delega all’Edilizia sportiva Raffele Latrofa - in questi anni il Campo Scuola 'Cino Cini' è stato oggetto di numerosi interventi, tutti finalizzati all’ottenimento della certificazione FIDAL che consentirà all’impianto di tornare ad ospitare manifestazioni sportive di livello nazionale. Interventi che, per evitare brutte sorprese finali, hanno visto anche il coinvolgimento nei vari step di tecnici specializzati. Il tutto all’interno di un’area, quella di Barbaricina, dove sono in corso i lavori al tennis club da parte dei gestori e dove presto inizieranno quelli per la realizzazione della nuova piscina comunale, già finanziati nell’ambito del PNRR per oltre 5 milioni di euro, con i quali andremo a concludere la riqualificazione totale di quest’area che noi consideriamo una vera e propria Cittadella dello Sport”.

“Continuiamo nel percorso di riqualificazione degli impianti sportivi del territorio - dichiara l’assessore allo Sport e agli impianti sportivi, Frida Scarpa - un percorso già avviato dall’assessore Latrofa e necessario per rilanciare lo sport cittadino a tutti i livelli. In questo caso, dopo la riqualificazione della pista di atletica e il rifacimento delle pedane per il salto in alto, il salto in lungo, il salto con l’asta e il lancio del giavellotto e il rifacimento degli spogliatoi, abbiamo provveduto alla sistemazione della tribuna coperta che era ammalorata a causa delle infiltrazioni di acqua e che, grazie alle opere di impermeabilizzazione messe in atto, è tornata nuovamente fruibile. A questo intervento seguirà la riqualificazione, attualmente in corso, dei locali del sotto tribuna con l’obiettivo di creare in questi ambienti una sala di muscolatura a terra grazie al ripristino e all’adeguamento dei locali e alla creazione di nuove aperture che consentiranno di dare più luce e area agli ambienti. Gli atleti avranno così la possibilità di svolgere entrambe le fasi di allenamento: quella fisica in palestra e quella tecnica direttamente in pista. Si tratta di un aspetto molto importante perché Pisa può vantare tra le proprie fila due atleti di caratura internazionale come Anna Bongiorni e Andrea Meucci attualmente impegnati nel loro percorso verso i giochi olimpici di Parigi 2024 ed è quindi fondamentale fornire loro e all’intero movimento dell’atletica pisana le migliori condizioni per potersi allenare. Sono inoltre in programma interventi sulle pedane per il lancio del peso e del martello, oltre all’acquisto di tutta la strumentazione necessaria per rendere fruibili tutte le specialità dell’atletica. Al termine dei lavori l’impianto tornerà ad essere nuovamente omologato e potrà ospitare manifestazione sportive nazionali di alto livello”.