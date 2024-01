Riqualificazione di via dei Mille, i residenti: "Informati dei lavori dalla stampa"

Lunedì 15 gennaio entra nel vivo il cantiere per riqualificare l’asse pedonale da piazza Cavalieri a via Santa Maria con lo spostamento dei lavori in via dei Mille, con una conclusione prevista il 15 maggio prossimo. Sul tema interviene il Comitato dei residenti del quartiere di Santa Maria, ponendo sul tavolo diversi interrogativi e alcune critiche all'amministrazione: "La comunicazione è avvenuta da parte dell’amministrazione comunale con un preavviso temporale molto ristretto, che non ha consentito una corretta comprensione dei drastici cambiamenti di viabilità, che si renderanno necessari per alcuni mesi".

Il Comitato "pur riconoscendo l’importanza degli interventi che attendono da un decennio e che si augurano portino ad un miglioramento della qualità della vita, nell’incontro del 23 novembre scorso con il sindaco Conti ed il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Latrofa, aveva ottenuto un impegno a rendere tempestive le comunicazioni di modifica della mobilità, anche con una cartellonistica che specifichi i tempi di chiusura delle strade, e una diretta informazione ai cittadini".

"Tutto ciò non è avvenuto - spiega il Comitato - a parte un avviso molto generico a mezzo stampa, a tre giorni dall’inizio dei lavori, che ha determinato una notevole difficoltà non solo a comprendere le complesse variazioni di itinerari, ma anche ad organizzare la vita quotidiana dei residenti e di quanti accedono all’interno della ZTL".

Il Comitato pertanto, con una lettera al sindaco e al vicesindaco, ha formulato alcune proposte e chiesto alcuni chiarimenti. "In primo luogo, va migliorata la cartellonistica che dettagliatamente informi sui percorsi da seguire anche con l’utilizzo di un’apposita mappa da distribuire o da rendere disponibile su app. Nei giorni iniziali della nuova mobilità deve essere presente un presidio fisso della Polizia Municipale per dare le indicazioni necessarie sulle rotte di transito nonché, per mediare eventuali contrasti verbali tra gli sprovveduti utenti".

"I controlli sul rispetto della nuova normativa dovranno essere permanenti - sottolinea il Comitato - Le variazioni al traffico potranno essere sottoposte ad un verifica ed eventualmente modificate in presenza di difficoltà nel funzionamento, che saranno prontamente notificate".

"Nella comunicazione data non è specificato poi se rimane in funzione la linea dell’autobus urbano (l’unica esistente), né si comprendono gli itinerari dei camion per la raccolta differenziata dei rifiuti e se resterà in vigore (e dove) il servizio. Infine non è definito come avverrà l’accesso e la sosta dei numerosi (troppi) mezzi per le consegne".

"Il Comitato attende di conoscere la cronologia dell'asfaltatura di altre strade, con priorità assoluta per via Volta, nonché il potenziamento dell'illuminazione in via Buozzi e la variazione dell'orario attuale di svuotamento dei cassonetti che crea ingorgo di traffico al mattino".

La conclusione: "Gli abitanti del centro storico sono spesso visti come fastidiosi disturbatori delle attività di sfruttamento economico svolte assiduamente da altre categorie privilegiate e considerati solo come superstiti di una specie che molti si augurano giunga ad estinzione, per occupare tutti gli spazi. In realtà, con la loro eroica resistenza sul territorio, sono il baluardo della tutela del patrimonio storico, artistico e culturale della città di Pisa, che non può diventare una città fantasma o un centro turistico permanente".