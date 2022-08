Stanziati 600mila euro per la riqualificazione della Tosco Romagnola a San Miniato

E' quanto è emerso dal sopralluogo dell'assessore ai Lavori Pubblici del comune di San Miniato Marzia Fattori con Pierfranco Speranza, presidente del Centro Commerciale Naturale di San Miniato Basso, e Confcommercio Provincia di Pisa rappresentata dal responsabile sindacale Luca Favilli. Si tratta di una serie di interventi di riqualificazione, dalla riasfaltatura agli arredi, dai marciapiedi alla segnaletica, dalla messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali ai cestini. "Abbiamo deciso di stanziare delle risorse per riqualificare la Tosco Romagnola, una arteria fondamentale del nostro territorio" dichiara l'assessore ai lavori pubblici Fattori: "Per questo ci è sembrato giusto coinvolgere i commercianti in un processo di partecipazione, per ascoltare le loro richieste e fare in modo che il progetto venisse incontro alle loro esigenze. Un primo lotto di interventi saranno effettuati nei mesi di settembre e ottobre, mentre una seconda fase dei lavori è in programma a partire da gennaio 2023".

Soddisfazione esprime il presidente del CCN Pierfranco Speranza: "E' qualche anno che noi commercianti chiediamo all'amministrazione comunale un intervento di questa portata, su di una strada ad alta intensità di traffico, per consentire sicurezza e comfort a tutti coloro che frequentano la Tosco Romagnola. Sono convinto che le attività commerciali beneficeranno di questo significativo intervento, che in parte coinvolge anche le strade limitrofe come viale Marconi, e in cui la sicurezza svolge un ruolo tutt'altro che secondario". Un ringraziamento all'assessore Fattori giunge da Confcommercio per bocca di Luca Favilli: "Questo modo di procedere ad interventi di carattere pubblico, interpellando preventivamente i commercianti, vere e proprie sentinelle del territorio, ci sembra il modo esemplare per procedere ad una effettiva riqualificazione. Lungo la Tosco Romagnola insistono molti negozi e attività commerciali, la riqualificazione di questo tratto di strada è una grande notizia. Grazie all'assessore Marzia Fattori e all'amministrazione comunale per aver investito risorse in questa attività".