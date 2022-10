Lago di Massaciuccoli, il Consiglio comunale di Vecchiano chiede interventi per il risanamento ambientale

E' stato approvato all’unanimità dal Consiglio comunale di Vecchiano nella seduta dello scorso 17 ottobre un ordine del giorno presentato da Insieme per Vecchiano sul risanamento ambientale del Lago di Massaciuccoli.

“Attraverso questo documento, il nostro Consiglio comunale chiede alla Regione Toscana, tra le altre cose, di: programmare, progettare e finanziare le misure di risanamento ambientale del lago di Massaciuccoli e di riconversione agricola della bonifica; di promuovere e coordinare per il territorio dei tre comuni, Vecchiano, Viareggio e Massarosa, un tavolo finalizzato alla costruzione di una specifica programmazione agricola della bonifica e di sperimentazioni che vedano la compartecipazioni di enti, università e agricoltori, e che possano trovare riscontro nei finanziamenti regionali per enti e privati; di studiare e approfondire l’attuale composizione chimica dei terreni della bonifica e delle acque superficiali e sotterranee del lago di Massaciuccoli, al fine di ottenere dati aggiornati e utili anche all’individuazione delle più moderne tecniche di trattamento delle acque defluenti nel reticolo di scolo e affluenti nel lago” afferma il sindaco Massimiliano Angori. “Inoltre, chiediamo al Governo italiano di attivare interventi di risanamento ambientale delle acque del lago di Massaciuccoli e della bonifica, anche tramite utilizzo dei fondi derivanti dal PNRR e di promuovere una semplificazione delle procedure burocratiche e amministrative per le opere di risanamento ambientale”.

“Con questo atto il Consiglio comunale approva all’unanimità il secondo pacchetto di richieste di questa consigliatura in favore del Lago di Massaciuccoli - aggiunge il consigliere comunale Gabriele Fabbris, che ha presentato l’Ordine del giorno nella seduta del 17 ottobre scorso - dopo aver affrontato il tema della sicurezza idrogeologica, ci siamo subito adoperati per costruire un documento che mettesse in evidenza anche le cause dell’inquinamento del lago, il lavoro portato avanti fino ad oggi, ed infine le azioni che tutti gli Enti interessati dovranno compiere, in sinergia, per giungere finalmente al risanamento ambientale del bacino del Massaciuccoli. Un obiettivo che la cittadinanza di Vecchiano aspetta da decenni, e per il quale l’amministrazione comunale sta lavorando fin dal primo giorno”.

“Noi riteniamo che il risanamento ambientale del Massaciuccoli sia una priorità, vista la sua valenza naturale, paesaggistica e socio-economica, e ci attendiamo che anche gli altri Enti lavorino in quest’ottica. È necessario compiere scelte lungimiranti e non più rinviabili, come ad esempio il riallagamento di alcune aree della bonifica e la programmazione di un serio ed efficace sistema di incentivi, per supportare gli agricoltori nei cambiamenti dei metodi di coltivazione e di irrigazione. Solo così potremo mettere in sicurezza l’elevatissima biodiversità che da sempre contraddistingue il Lago di Massaciuccoli. Una biodiversità che purtroppo oggi è messa in serio pericolo da una scarsa qualità delle acque e dai cambiamenti climatici” conclude il consigliere Fabbris.