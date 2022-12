La riserva Lipu di Santa Luce compie 30 anni: "Esempio virtuoso per la Regione"

"La Riserva di Santa Luce rappresenta esempio di come la natura possa trovare i suoi spazi anche a fronte di importanti modifiche antropiche, ma soprattutto un esempio di collaborazione tra enti pubblici, associazionismo ed un partner privato". A dirlo è l’assessore regionale all’ambiente Monia Monni, intervenuta all’iniziativa 'Buon compleanno Riserva!', organizzata a Santa Luce dalla Lipu, la Lega protezione uccelli che dal 1992 gestisce la Riserva.

"Il lago di Santa Luce - ha spiegato - è nato come bacino idrico per la Solvay Chimica Italia, poi è stato rapidamente colonizzato da flora e fauna. Dato che ancora oggi le sue finalità industriali non sono cambiate, ma è mutata l’importanza naturalistica del luogo, la nostra grande sfida è coniugare nel quotidiano le esigenze industriali con la tutela dell’ecosistema. E’ una sfida globale, che ci riporta al grande tema della tutela dell’ambiente nel suo complesso e del contrasto ai mutamenti climatici. Le crisi attuali, prime tra tutti la guerra e la crisi economica, non devono farci dimenticare che stiamo contrastando la più grande e importante di tutte le crisi, quella ambientale, alla quale è collegata la salvaguardia di tutta la biodiversità, così come la conosciamo, oltre che la nostra salute".

"Santa Luce - ha concluso Monni - dimostra che coniugare sviluppo e rispetto per la natura è possibile e la Toscana continuerà a sostenere la Riserva e il suo gestore in questo delicato e prezioso lavoro: grazie quindi alla Lipu, che gestisce la Riserva grazie ad una convenzione e che ha portato significativi risultati tra cui la realizzazione del nuovo camminamento, della cartellonistica, dei servizi igienici".

Anche il sindaco di Santa Luce Giamila Carli ha evidenziato come il lago, nonostante sia nato come bacino industriale, si sia naturalizzato alla perfezione, aggiungendo valore alla bellezza del paesaggio: "Costituisce l’esempio tangibile di quanto le politiche virtuose riescano a trasformare la somma degli interessi singoli un interesse collettivo. La preservazione della biodiversità e dell’ambiente favorisce lo sviluppo del turismo, costituendo anche stimolo per l’educazione ambientale nelle nostre scuole". Il sindaco ha infine ringraziato la Regione Toscana, "il cui impegno ha permesso di salvaguardare la bellezza e il paesaggio", e rivolto un apprezzamento particolare alla Lipu "che, con tenacia, in questi anni ha sempre lavorato per salvaguardare l’oasi".

La storia del lago di Santa Luce

Nasce nei primi anni Sessanta come bacino idrico per la Solvay Chimica Italia, ancora oggi proprietaria dell'area. Viene costruita una diga di sbarramento per la raccolta delle acque del fiume Fine e il lago che si forma viene velocemente colonizzato dalla vegetazione palustre e da numerose specie di fauna acquatica. Molti uccelli iniziano a farvi tappa nel lo spostamento fra l'Africa e l'Europa. Vi nascono prima l'oasi Lipu Santa Luce, poi l'area naturale di interesse locale Lago di Santa Luce e successivamente la Riserva naturale, prima provinciale e poi, dal 2015, regionale.

L’importanza di questa area naturale è stata anche riconosciuta dall’Unione Europea, che la pone tra le aree delle Rete natura 2000 come Zona speciale di conservazione. La Regione Toscana sostiene economicamente la gestione della Riserva con un contribuito che dal 2018 ad oggi assomma a circa 100mila euro.