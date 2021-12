Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Il 24 luglio 2014 il Ministero dell'Istruzione e l'ANPI sottoscrissero un protocollo d'intesa finalizzato alla collaborazione per realizzare attività programmatiche nelle scuole volte a promuovere la conoscenza del periodo storico che precede l'approvazione della Costituzione repubblicana. Degli ideali di libertà, di uguaglianza, di solidarietà, di pluralismo che la animano. Del percorso che ne accompagna l'attuazione. In provincia di Pisa, l'11 novembre 2015 fu sottoscritto un Protocollo attuativo che coinvolge l'Ufficio Scolastico Provinciale, l'ANPI e le 4 Conferenze di zona per l'Educativo. Negli anni scolastici successivi, sono stati promossi progetti a cui hanno partecipato la maggior parte degli Istituti Superiori di II grado. Alla luce dell'esperienza pisana, la Regione Toscana ha promosso un protocollo che coinvolge l'Ufficio Scolastico, l'ANPI, le Università e gli Istituti di Alta Formazione, gli Istituti storici della Resistenza e dell'Età Contemporanea, l'Istituzione Parco Nazionale della Pace di Sant'Anna di Stazzema, la Fondazione Museo della Deportazione e Resistenza di Prato, la Domus Mazziniana, l'ANCI e l'UPI della Toscana. Per l'a.s. 2021-22, in provincia di Pisa abbiamo messo a punto il progetto RISORGIMENTO, RESISTENZA, REPUBBLICA: la complessa costruzione della democrazia fra Stato nazionale e comunità locali. Si colloca nell'ambito del protocollo regionale. Nel mese di novembre si sono tenute tre conferenze introduttive rivolte ai docenti e agli studenti: - "La democrazia in Italia fra plebiscitarismo e rappresentanza (XVIII-XIX sec.)", tenuta da Gian Luca Fruci e Pietro Finelli - "Dalla Resistenza alla Costituzione", tenuta da Giacomo Delledonne e Gianluca Fulvetti - "Gli anni 70 e gli anni 90 tra attuazione della Costituzione e polarizzazione del dibattito pubblico", tenuta da Gianluca Famiglietti e Carlo Pernigotti. Nel mese di dicembre i docenti e gli studenti degli Istituti di II grado individueranno il tema da sviluppare nell'ambito dei tre argomenti generali oggetto delle conferenze. Nei mesi da gennaio a fine aprile, le classi, accompagnate da un docente e da un tutor, approfondiranno un argomento del tema generale e produrranno un elaborato finale. Le tre migliori saranno premiate in occasione della Festa della Repubblica.



Bruno Possenti - Presidente provinciale ANPI Pisa