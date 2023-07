Con ancora la preoccupazione negli occhi per la maxi rissa della sera di sabato, nel pomeriggio di ieri, 16 luglio, è stata ancora violenza in Piazza della Stazione. Questa volta ci sono anche 4 denunce per lesioni aggravate nei confronti di 4 tunisini pregiudicati, di cui 3 minorenni, ritenuti responsabili di aver aggredito due connazionali.

L'allarme è scattato intorno alle ore 15.20. Secondo la ricostruzione, tutto è partito ai tavoli del bar all'angolo, davanti la nuova area di sosta breve. Il gruppetto di giovani, ad un tratto, si è alzato dalle propre sedie per raggiungere le due vittime, connazionali incensurati e regolari sul territorio, anche loro seduti ai tavoli esterni del bar. Dopo poco, senza apparente motivo, sono volati calci e pugni, con bicchieri e sedie usati come armi contundenti. Poi i 4 si sono divisi, fuggendo in direzioni diverse.

La squadra Volanti della Polizia si è precipitata sul posto e dopo le prime informazioni è iniziata la ricerca dei malviventi, con l'attivazione del dispositivo interforze predisposto dal Questore. I sospettati sono stati individuati in vari punti della città. Contestualmente, la visione delle telecamere di sorveglianza ha confermato la dinamica dei fatti. Le due vittime sono state soccorse e portate al Pronto Soccorso di Cisanello, dove sono stati refertati uno con una ferita lacero-contusa alla testa, con prognosi di 9 giorni, mentre l'altro avrebbe riportato la rottura di un dente. I due hanno sporto querela contro gli aggressori.

Rispetto i 4 'volti noti' tunisini, sono subito scattate le misure di prevenzione: per l’unico maggiorenne del gruppo, è stata disposta l’espulsione dal territorio nazionale con accompagnamento al Centro per i Rimpatri di Potenza. Per i tre minorenni, conosciuti per episodi di violenza nel centro città, sono stati irrogati singolarmente i Daspo Willy, che vietano per 2 anni agli stessi di accedere ai pubblici esercizi del centro città di Pisa ubicati in Piazza della Stazione, nonché in tutta la zona comprese molte vie limitrofe e del centro storico, compreso Corso Italia e le sue vicinanze.