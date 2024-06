Rissa in casa, arrivano i Carabinieri: sequestrata marijuana, soldi e armi bianche

I Carabinieri della Compagnia di San Miniato hanno denunciato in stato di libertà 6 persone per rissa, e una delle quali anche per detenzione di sostanze stupefacenti. Nello specifico, alcuni giorni fa, i militari dell'Arma sono intervenuti nei pressi di un'abitazione nel territorio di competenza, dove era stata segnalata una lite animata tra più persone.

Gli accertamenti condotti sul posto dagli operatori nell'immediatezza del fatto hanno portato all'identificazione dei soggetti che si erano malmenati tra loro, uno dei quali risultava essere anche l'affittuario dell'abitazione prospicente alla quale vi era stata la rissa. La perquisizione all'interno dell'appartamento ha portato al rinvenimento e il sequestro di alcune dosi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, materiali da taglio ed oltre 5mila euro in contanti. Nel dettaglio sotto sequestro sono fine un'ascia, una katana lunga 90 centimetri e un coltello di 18 centimetri.