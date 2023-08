Episodio da malamovida, ma alle 17.30 in Corso Italia. Ieri 28 agosto, intorno alle 17.30, una pattuglia della Squadra Volanti della Questura è intervenuta nella centrale via per la segnalazione di una lite in strada tra alcuni ragazzi. Alcuni passanti avevano infatti indicato agli agenti un ragazzo che era stato coinvolto in un alterco violento.

Il giovane è stato identificato dagli agenti in Piazza Vittorio Emanuele II come un 19enne di Pontedera. Perdeva sangue dal naso ed era in stato di alterazione psicofisica da assunzione di alcol. Dopo aver rifiutato le cure mediche, lui stesso ha spiegato l'accaduto agli operatori: ha raccontato di aver chiesto degli spiccioli ad alcuni coetanei, che si sono rifiutati di aiutarlo. Così ha reagito male e ha colpito uno di loro al volto, scatenando la reazione che ha portato al suo lieve ferimento. Gli stessi ragazzi sono sopraggiunti poco dopo in piazza, confermando la versione del 19enne.

Una volta ripresosi dalla situazione, il giovane in questione ha chiesto scusa ai quattro coetanei, dichiarandosi dispiaciuto per l'accaduto. Nessuno dei presenti è mai stato coinvolto in episodi del genere in precedenza. Tutti e cinque, alla fine, si sono riappacificati, con gli agenti di Polizia che comunque li hanno informati della facoltà di sporgere querela per quanto avvenuto.