Rissa durante la sfilata del Gioco del Ponte: un combattente in ospedale

Rissa durante la sfilata su lungarno Pacinotti prima del Gioco del Ponte, all'altezza della tribuna di Santa Maria. Un tifoso al passaggio del corteo dei Delfini è sceso dai palchetti e ha aggredito alcuni combattenti che hanno risposto con calci e pugni. L'episodio è stato ripreso in un video che è diventato virale sui social.

Un combattente è rimasto ferito ed è finito in ospedale.

Sul posto sono poi intervenute le forze dell'ordine per riportare la calma e permettere così alla sfilata di proseguire.