Vogliono il megafono di una festa di laurea, finisce in rissa: giovanissimi nei guai

La voglia di goliardia, il non gradimento e la lite, fino alle mani. La Polizia di Pisa è intervenuta questa notte, intorno all'una e 40, in Piazza Dante, per sedare una rissa scattata fra due gruppi di giovani. Alla fine sono stati riconosciuti in due, un 19enne ed un 17enne di Cascina, che verranno denunciati alla Procura della Repubblica per i Minorenni di Firenze e alla Procura della Repubblica ordinaria di Pisa per tentata rapina e lesioni personali.

Gli agenti della Questura, raccolta la segnalazione, sono arrivati sul posto, compiendo i primi accertamenti. Hanno così ricostruito che alcuni partecipanti ad una festa di laurea avevano avuto un alterco con due ragazzi, che si erano prefissati di prendere per scherzo un megafono in possesso di uno degli invitati alla celebrazione. La richiesta non è stata accettata, così i due, spalleggiati da altri amici, avrebbero prima insultato e poi aggredito il malcapitato, con quindi gli amici della vittima che sono intervenuti in soccorso. L'arrivo della Polizia ha definitivamente interrotto la lite. E' stato richiesto anche l'intervento di un'ambulanza, per quanto nessuno ha avuto bisogno di cure.

Raccolte le informazioni del caso, i poliziotti hanno setacciato la piazza e le vie limitrofe, identificando numerosi giovani. Fra questi sono comparsi proprio il 19enne ed il 17enne, riconosciuti dai partecipanti alla festa di laurea come quelli che avrebbero innescato l'aggressione. Per loro scatterà la denuncia, mentre sono avviate le operazioni di identificazione di chi avrebbe partecipato in concorso all'aggressione.