I Carabinieri della Compagnia di Volterra, nel corso di un ordinario servizio di controllo del territorio, sono intervenuti a Monteverdi Marittimo, a seguito della chiamata che segnalava più persone coinvolte in una colluttazione.

Quando i militari sono giunti sul posto, i soggetti si erano già dileguati. Grazie agli accertamenti dei giorni successivi, i militari sono riusciti a identificare tre giovani che in effetti, secondola ricostruzione, si erano azzuffati dando vita alla rissa, per futili motivi. A conclusione delle indagini, i tre sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria.

Inoltre, sempre nello stesso centro, ma in una diversa circostanza, durante un altro servizio di controllo del territorio effettuato nelle ore serali, i Carabinieri hanno attenzionato una persona seduta all’interno di un bar, sulla quale è emerso gravare il provvedimento del Questore di Pisa del 'Foglio di Via Obbligatorio', che impone di non fare ritorno per tre anni in quel Comune. La persona è stata segnalata all’Autorità Giudiziaria.