Rissa dopo la partita degli Allievi: cinque persone denunciate e sottoposte a Daspo

Cinque persone denunciate per il reato di rissa aggravata e sottoposte anche al Daspo, misura che vieta l'accesso in tutti i luoghi in cui si svolgono competizioni sportive per la durata di un anno, in base alla legge 401 del 1989. E' il bilancio della rissa post partita che si è verificata lo scorso 1 ottobre al termine dell'incontro di calcio della categoria Allievi provinciali tra le squadre dell'Asd Romito e San Frediano a Settimo.

L'identificazione è avvenuta attraverso l’analisi dei filmati postati sui social e il riconoscimento formale dei partecipanti.

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia di Stato, alla fine della partita si era verificata una rissa in campo tra i giocatori delle due squadre e solo grazie all’intervento di alcuni dirigenti era stata riportata alla calma la situazione facendo rientrare negli spogliatoi tutti i calciatori.

Sempre a fine partita alcuni giovani sostenitori e amici della squadra del Romito, che anche durante la partita avevano incitato animatamente la squadra locale offendendo la squadra avversaria, si erano accalcati alla rete esterna del campo e precisamente vicino alla porta di ingresso in attesa dell’uscita dei giocatori del San Frediano a Settimo, continuando a offendere e minacciare sia gli atleti che i familiari di questi ultimi. Solo l’intervento del presidente del Romito Calcio aveva fatto allontanare il gruppo formato da circa 10/15 ragazzi che si era però fermato nella vicina via Einstein.

Al momento del transito in quella strada della carovana formata da 4-5 auto della squadra del San Frediano, il gruppo in attesa ne ha bloccato di fatto il passaggio facendo scaturire una rissa con alcune persone scese dalle auto, una rissa che terminava solo grazie all’intervento di dirigenti e allenatori del San Frediano che dividevano i contendenti e, facendo salire in auto la comitiva cascinese, riuscivano ad allontanarsi velocemente mentre interveniva una pattuglia del Commissariato, avvisata da alcuni residenti.

A seguito dell’attività di indagine sono state così individuate cinque persone, due del San Frediano, un maggiorenne e un minorenne, e tre minorenni del Romito, che sono state denunciate per il reato di rissa aggravata e contestualmente sottoposte al Daspo. Un bilancio che sembra però destinato a salire visto che la Polizia del Commissariato di Pontedera continua a visionare immagini e filmati per identificare altre persone coinvolte nella violenza.