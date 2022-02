Lancio di sedie e tavolini in Piazza Vettovaglie: "Un denunciato, individuati altri 3 aggressori"

"La Polizia Municipale di Pisa ha identificato il responsabile delle aggressioni in piazza delle Vettovaglie che hanno scatenato la rissa divenuta virale sui social". Così ieri sera, 3 febbraio, il sindaco Michele Conti ha informato su Facebook dei risultati dell'indagine portata avanti dalla Polizia Municipale circa l'episodio di violenza avvenuto fra il 15 ed il 16 gennaio. Per una lite volarono sedie e tavolini.

"Dopo l’analisi delle immagini diffuse sui social e l'intensa attività di indagine - spiega Conti - il Nucleo Operativo Sicurezza Urbana della Municipale ha rintracciato il giovane di nazionalità straniera non residente a Pisa, responsabile delle violenze insieme ad altri tre aggressori, ancora in via di identificazione. Il giovane uomo è stato denunciato all’autorità Giudiziaria per percosse e lesioni personali aggravate in concorso".

"Faccio i miei complimenti agli agenti della Polizia Municipale - conclude il primo cittadino - che con intensa attività di indagine hanno ricostruito i fatti e individuato il primo responsabile dell’aggressione. Di fronte a questi episodi di violenza è importante intervenire e individuare i colpevoli, proseguendo con fermezza il contrasto all’illegalità e al degrado in collaborazione con tutte le Forze dell’Ordine cittadine".