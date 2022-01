Violenza in Piazza delle Vettovaglie: volano sedie e tavolini

Una lite, rapidamente montata in uno scontro, con lancio di sedie e tavolini di plastica. E' successo nella notte fra sabato 15 e domenica 16 gennaio in Piazza delle Vettovaglie a Pisa. Era circa l'una e mezzo quando si è verificato il culmine della violenza, ritratta anche in un breve video circolato sui social network. La dinamica resta tutta da ricostruire e verificare, con i Carabinieri che stanno visionando le immagini della videosorveglianza per identificare possibili sospettati. Secondo le prime informazioni lo scontro effettivo sarebbe durato pochi minuti, senza che siano stati registrati interventi di sanitari o feriti.