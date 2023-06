Una guerriglia urbana, che fortunatamente non ha portato conseguenze gravi per nessuno, fra passanti e coinvolti. Ma c'è chi ha riportato comunque ferite da taglio alle braccia, come un 20enne di origini tunisine. E' quello che ha avuto la peggio, secondo i primi riscontri, nella violenta rissa avvenuta intorno a mezzanotte e mezzo, fra martedì 20 e mercoledì 21 giugno, in Piazza delle Vettovaglie.

Davanti ai locali della movida una decina di ragazzi si sono affrontati brandendo sedie e tavoli come armi, anche lanciandosi contro gli arredi stessi. Due le fazioni che si sarebbero fronteggiate, da 4 o 5 elementi ciascuno. Le fonti investigative avrebbero individuato delle vittime e degli aggressori. Sul caso indaga la Polizia, gli accertamenti sono in corso. Un video di quanto accaduto intanto, ripreso da alcuni ragazzi al bar, è stato pubblicato su Facebook, facendo il tipico 'giro della rete', scatenando commenti e condanne.