Rissa a Riglione in mezzo ai passanti: intervengono le forze dell'ordine

Grida e parapiglia. E violenza. Nel pomeriggio di ieri, 3 marzo, una rissa si è verificata a Riglione, il quartiere periferico di Pisa al confine con Cascina. Sul posto sono intervenute numerose pattuglie delle forze dell'ordine per riportare la calma e ricostruire quanto accaduto. Presenti anche i sanitari della Pubblica Assistenza di Pisa.

"Rissa e sangue, bottigliate, motorini lanciati a terra, bici scaraventate contro le macchine, urla e sangue in pieno giorno. Scene di ordinario far west a cui il quartiere di Riglione non era abituato. Bambini e famiglie attonite, chi in strada, chi dalle finestre. Sul posto 5 volanti della polizia, 2 dei carabinieri, vigili urbani e il sindaco". Questo è quanto riportano il consigliere comunale Pd Marco Biondi e il segretario del circolo Pd di Riglione Paul Imani, i primi a commentare l'accaduto nella serata di ieri.

Oltre alle critiche di lassismo verso l'amministrazione, i due affermano che "più volte i cittadini hanno segnalato fenomeni di spaccio e di degrado, fenomeni segnalati più volte anche lungo l'argine dell’Arno, ma ancora una volta niente è stato fatto anzi recentemente ad aggravare la situazione sono accaduti anche numerosi furti. Cresce il disagio sociale, l’abuso di l'alcol e di sostanze". La dinamica dei fatti deve essere accertata. Alla base dell'episodio ci sarebbe una lite davanti un bar con più persone coinvolte. Ad assistere agli eventi sono stati molti passanti e residenti.