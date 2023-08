Ristoratori del centro di Pisa si picchiano per l'ex dipendente

"Rissa in via Cavalca, ci sono feriti". Suonava così la segnalazione arrivata alla Polizia di Pisa ieri pomeriggio, 30 agosto. In effetti i fatti si sono poi dimostrati quelli, ma con protagonisti insoliti. La pattuglia della Squadra Volanti della Questura, una volta giunta sul posto, ha trovato due uomini a terra, che lamentavano dolori. Una volta identificati e ricostruita la vicenda è emerso che si trattava di due ristoratori italiani della zona: prima hanno litigato a voce e poi sono passati alle mani.

Il motivo del contendere, secondo quanto riferito, è stato un 'chiarimento' finito male: uno dei due non ha gradito che l'altro avesse assunto un proprio ex dipendente. La discussione è degenerata alle offese, per finire nella violenza. Sono stati quindi attivati i soccorsi del 118. Le lesioni che i due si sono procurati non sono apparse gravi, tuttavia in via cautelativa si è reso necessario per entrambi il trasporto al Pronto Soccorso per le cure del caso. Gli agenti intervenuti hanno infine informato gli esercenti dei propri diritti.