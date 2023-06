Calcinaia, rissa in centro a colpi di coltello e bottiglie di vetro: tre denunciati

I Carabinieri della Compagnia di Pontedera hanno denunciato in stato di libertà tre cittadini stranieri. Nello specifico, i militari sono intervenuti nel centro di Calcinaia dove era stata segnalata una rissa che aveva coinvolto tre persone: i contendenti si stavano fronteggiando armati di bottiglie di vetro rotte e coltelli. I Carabinieri hanno provveduto prontamente a bloccarli, disarmandoli e accompagnandoli alla stazione di Calcinaia per i dovuti accertamenti.

I militari hanno raccolto altri elementi che hanno portato a stabilire l’inizio del diverbio all’interno di un'abitazione, poi trascesa in un acceso confronto tra i tre in strada, dove si sono fronteggiati. Per tutti dunque è scattata la denuncia per rissa alla Procura della Repubblica di Pisa e per uno, in particolare, la contestazione del porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere, poiché sorpreso in possesso di un coltello della complessiva lunghezza di 33 centimetri di cui 22 di lama, poi sequestrato.