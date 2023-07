Rissa nella movida pisana: in quattro in ospedale

Ancora una rissa nella notte di Pisa. Sono stati alcuni cittadini a segnalare alla Polizia la presenza in via Cavalca della violenta lite in corso tra 6-7 cittadini extracomunitari.

I poliziotti, grazie alle informazioni dei residenti, hanno subito effettuato le ricerche dei coinvolti riuscendo ad intercettare quattro persone tunisine, tra le quali era presente anche un minorenne.

I quattro avevano riportato ferite da taglio e da corpi contundenti e pertanto sono stati trasportati in ospedale dal 118 per le cure del caso.



Dai primi accertamenti la rissa ha avuto inizio in Piazza Garibaldi per poi continuare in vicolo del Tidi e via Cavalca. Un cittadino italiano ha tentato perfino di intervenire per interrompere l’aggressione ai danni di un uomo, ricevendo un colpo al volto.

Adesso i giovani dovranno rispondere del reato di rissa aggravato dal fatto che taluni hanno riportato lesioni personali. Accertamenti in corso da parte degli investigatori della Squadra Mobile per l’individuazione degli altri partecipi all'episodio.