Rissa in viale Gramsci: 3 persone ferite e identificate

In corso le indagini per risalire agli altri partecipanti alla rissa. Ignoto il movente

Intervento intorno alle 22 di sabato sera, 22 maggio, della Polizia di Stato in viale Gramsci a Pisa, dove era presente un uomo disteso a terra. Gli agenti nelle vie limitrofe hanno rintracciato altri due cittadini tunisini che hanno permesso di ricostruire l'episodio.



Era infatti poco prima esplosadi cui 3 appunto rintracciati e condotti al pronto soccorso con ferite, non da arma da taglio, al capo e agli arti. Per i tre prognosi dai 10 ai 14 giorni.In corso serrati accertamenti per risalire a tutte le persone coinvolte nella rissa, così da denunciarle alla Procura della Repubblica ed avviare nei loro confronti le pratiche di espulsione per il rimpatrio in Tunisia. Ignoto il movente, i tre identificati hanno comunque precedenti per spaccio.