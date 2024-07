Il Ristorante Pizzeria La Basilica, un'istituzione a San Piero a Grado, raddoppia e sbarca a Pisa al numero 137 di via Cesare Battisti. Questa la nuova scommessa dell'imprenditore Manuele Marongiu, un passato da fantino e una passione infinita per la ristorazione, che inaugura La Basilica 2, un nuovo capitolo della sua attività alla presenza del direttore di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli e della referente sindacale Confcommercio Pisa Agnese Profeti.

"Lo scorso dicembre abbiamo festeggiato i 25 anni di attività della Basilica e ho pensato che fosse il momento giusto per intraprendere una nuova avventura", racconta Marongiu. "Passando da via Battisti pensavo spesso a questo locale, è stato una sorta di richiamo, un amore a prima vista su cui ho deciso di investire, a cominciare dai nuovi arredi. Una vera e propria sfida personale che mi ha portato a inaugurare La Basilica 2, dove le specialità della casa sono la pizza preparata nel forno a legna e la cecina, disponibili al banco, da asporto e a domicilio, con consegna dalle 19 alle 22".

Anche nel locale di via Battisti sarà possibile gustare i piatti che hanno reso celebre La Basilica, come "la focaccina con cecina e melanzane e la pizza Leonardo, con funghi porcini, speck e grana. A breve inoltre sarà attiva la App 'La Basilica 2', dove sarà possibile ordnare direttamente e ottenere sconti dedicati".

"Salutiamo con immenso piacere l'apertura della "Basilica 2 - gli auguri del direttore generale di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli - una nuova sfida raccolta con entusiasmo dall'imprenditore Manuele Marongiu, già conosciutissimo per un'attività d'eccellenza del territorio come Ristorante La Basilica di San Piero a Grado, adesso operativo anche a Pisa con il suo nuovissimo locale. Da parte di Confcommercio il più sncero in bocca al lupo per questa nuova avventura, siamo ovviamente a disposizione per qualunque necessità".