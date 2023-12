Tanti, tra le righe delle dichiarazioni che si sono susseguite nel corso dell'assemblea cittadina si è lasciato intendere che siano troppi, fondi pubblici investiti nella manutenzione straordinaria di un immobile al centro - ormai dal settembre del 2017 - di proposte e progetti per la ristrutturazione. Da questa considerazione ha preso le mosse l'ordine del giorno approvato martedì 19 dicembre dal Consiglio comunale (24 voti a favore, astenuto il solo Ciccio Auletta di Diritti in Comune): il sindaco Michele Conti e la sua giunta sono stati impegnati a invitare il Pisa Sporting Club a fare chiarezza una volta per tutte sul percorso di restyling dell'Arena Garibaldi.

Il tema è stato presentato in assemblea dal consigliere di Fratelli d'Italia Maurizio Nerini, il quale ha sottolineato come "da anni la città attenda la ristrutturazione dello stadio per poter finalmente avere a disposizione un immobile adeguato alla squadra, alla tifoseria e alla categoria. E' stata realizzata una variante urbanistica ad hoc, per ancorare l'Arena Garibaldi dove è adesso per andare incontro al progetto presentato anni fa dall club. Ma dalla stessa società non sono più arrivate comunicazioni o azioni concrete al riguardo".

Il capogruppo di FdI prosegue: "Nelle ultime settimane l'amministrazione ha investito molte risorse per rimettere in sicurezza l'impianto. Ma non si può continuare su questa strada, perché se davvero nei programmi del Pisa Sporting Club c'è il progetto della ristrutturazione il Comune non può proseguire a buttare via soldi dei contribuenti".

Subito dopo ha preso la parola Andrea Ferrante, dai banchi del Partito Democratico, per ribadire "la condivisione dell'ordine del giorno da parte della minoranza. E' un tema molto delicato ma che ha visto la collaborazione e il confronto di tutto l'arco politico comunale. Lo stadio impatta su tutta la comunità cittadina, da chi lo frequenta a chi abita nelle vicinanze, ed è quindi doveroso chiedere chiarezza sui progetti alla società ed evitare di continuare a investire fondi pubblici proseguendo sulla strada dei ritardi e dei rimandi".

All'interno dell'ordine del giorno è stata ribadita la disponibilità dell'amministrazione alla cessione dello stadio al soggetto privato, "aspetto che il PD non caldeggia - ha puntualizzato ancora Ferrante - ma che contempla tra le diverse opzioni. L'interrogativo centrale però è un altro: la società nerazzurra che intenzioni ha? Vuole realmente andare fino in fondo alla ristrutturazione dell'Arena Garibaldi? Oppure si deve accantonare questo progetto e voltare pagina? Il Comune non può sperperare risorse per un tempo indefinito".

Il capogruppo di Diritti in Comune Ciccio Auletta ha ribadito la condivisione dell'ordine del giorno, evidenziando però "la mancata condivisione dell'apertura alla cessione dell'immobile alla società". Si spiega così l'astensione al momento del voto per l'approvazione della delibera. Su questo aspetto è intervenuto il sindaco Michele Conti che ha assicurato: "L'eventuale alienazione dello stadio passerebbe forzatamente dal Consiglio comunale. L'iter non prevede l'esclusione del parere dei consiglieri su questo tema: qualora la società si dicesse disponibile a confrontarsi su questo tema, verrebbe effettuata una valutazione dell'impianto e un advisor coordinerebbe i rapporti tra le parti. Verrebbero messi in campo tutti i passaggi necessari a tutelare la cittadinanza e l'amministrazione".

Incassato il voto bipartisan a favore, l'ordine del giorno si è tramutato in azione concreta: il sindaco e la giunta chiameranno in causa il Pisa Sporting Club per accertare la reale intenzione della società di proseguire nel progetto di ristrutturazione, oppure comunicare l'impossibilità a portare avanti questa strada e proporre soluzioni alternative.