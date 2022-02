La biglietteria degli autobus alla Sesta Porta si rifà il look: chiusa domenica

Autolinee Toscane informa che sabato 12 febbraio inizieranno i lavori per ristrutturare la biglietteria di Pisa alla Sesta Porta, via Cesare Battisti 53.

La nuova biglietteria, progettata dallo studio di Architettura 'Modourbano', specializzato nella progettazione di aree e uffici dedicati all'accoglienza del pubblico con soluzioni contemporanee e di design, "è stata pensata - dice l'azienda - allo scopo di avere uno spazio non solo funzionale, ma anche più accogliente e confortevole per gli utenti attraverso il restyling di colori, arredamento e attrezzature".

I lavori inizieranno nella parte non aperta al pubblico e quindi nella giornata di sabato non vi saranno disagi per gli utenti. Invece domenica 13 febbraio la biglietteria rimarrà chiusa, ma il personale in quel giorno supporterà l'utenza con le emettitrici automatiche.

Nei giorni successivi e fino al termine dei lavori, previsto per il fine settimana successivo, la biglietteria rimarrà aperta come di consueto, ma vi sarà un solo sportello a disposizione degli utenti.