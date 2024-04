L'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana ha "preso atto con soddisfazione", si legge in una sua nota, dell'approvazione nell'ultima seduta del 22 aprile scorso da parte del Consiglio comunale di Pisa dell'intesa per il rilascio delle concessioni edilizie, in deroga alle procedure previste dal Regolamento Urbanistico, che consentiranno l’intervento di ristrutturazione edilizia della residenza universitaria Fascetti al Polo Carmignani.

"Il Dsu - spiega l'ente - ha ottenuto un contributo Pnrr dal Ministero dell'Università e della Ricerca per un progetto di riqualificazione ed efficientamento energetico della struttura che verrà attuato con il cofinanziamento della Regione proveniente dal Fondo Sociale di Coesione. Per mettere in pratica questa opera era necessario ottenere la conformità urbanistica da parte del Comune di Pisa. L'Amministrazione si è dimostrata molto collaborativa recependo l'istanza dell'Azienda, seguita con attenzione dall'assessore con delega ai rapporti con le istituzioni universitarie Frida Scarpa fin dal passaggio illustrativo nella prima commissione del marzo scorso e dagli uffici Urbanistica competenti che hanno portato alla deliberazione in Consiglio".

A questo punto l'Azienda Dsu Toscana può iniziare l'intervento già affidato tramite procedura di gara di appalto pubblica alla ditta Techno di Massa. I lavori cominceranno entro la fine di maggio e riguarderanno la sostituzione degli infissi, la posatura del cappotto esterno e la riqualificazione della centrale termica, permettendo maggiori risparmi, un limitato impatto ambientale ed un miglior comfort abitativo.

Una volta completato l'intervento il Dsu incrementerà con ulteriori 171 posti letto la propria disponibilità residenziale per studenti universitari nella città di Pisa offrendo una risposta concreta alla necessità di aumento del patrimonio abitativo pubblico indirizzato agli iscritti dell'Ateneo soprattutto in condizioni economiche meno favorevoli.