Ristrutturazione al Teatro Olimpia di Vecchiano: "Chiusura temporanea, si procede a buon ritmo"

Entrano nel vivo i lavori di ristrutturazione al Teatro Olimpia di Vecchiano. "Nei giorni scorsi - spiega il sindaco Massimiliano Angori - sono arrivati i materiali per realizzare il cappotto termico del Teatro, elemento che ci consentirà di proseguire a buon ritmo con le lavorazioni e di entrare nel vivo degli interventi di ecoefficentamento". "Ricordo che le lavorazioni - aggiunge l'assessore ai lavori pubblici, Sara Giannotti - avranno un costo complessivo di circa 310mila euro, grazie ad un finanziamento ottenuto coi fondi Pnrr dalla nostra Amministrazione Comunale".

Sul piano delle attività del teatro l'assessore alla cultura Lorenzo Del Zoppo precisa: "Questo finanziamento ci permette di mettere a punto un intervento di eco-efficientamento e riduzione dei consumi energetici del Teatro Olimpia di Vecchiano. I due anni di pandemia, con lo stop delle attività teatrali e culturali in generale, ci hanno fatto sentire la mancanza anche dell'Olimpia, che trovandosi nel cuore del borgo di Vecchiano, è diventato anche una parte centrale della vita della nostra comunità. Negli ultimi tempi, abbiamo riaperto il palcoscenico con bellissime interpretazioni di compagnie locali e non. I lavori di ristrutturazione, anche se comportano la chiusura temporanea del Teatro, dunque, si confermano come intervento importante che ci consentirà di aumentare sempre più un utilizzo sinergico anche con il mondo del nostro associazionismo locale, confermando l’Olimpia al centro del panorama culturale del territorio".