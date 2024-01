Buti, entusiasmo e partecipazione per il Palio: trionfa Contrada San Michele

Non hanno dubbi dalle parti di Buti: quella andata in scena domenica 21 gennaio è stata un'edizione da record per lo storico Palio. A tirare le fila della manifestazione ci pensa il sindaco Arianna Buti che commenta: "Dalla Messa con l'Arcivescovo Benotto, alle colazioni in Contrada e nei nostri ristoranti a base di trippa e poi la sfilata storica e la vestizione dei Fantini, la benedizione di cavalli e cavalieri sul Sagrato della Pieve, poi tutti in piazza ed infine tutti, tantissimi, sul percorso per un'edizione da ricordare".

"Grazie al Presidente Samuele Vasta e a tutto il Seggio, al Mossiere Davide Busatti, a Don Federico, agli speakers Andrea Zanoboni e Brunello Barzacchini, al Maresciallo Massimo Romano, al Comandante Andrea Trovarelli e alle loro squadre, grazie alla Commissario Capo Dottoressa Falaschi della Questura, grazie al Governatore Carlo Masini e a tutta la Misericordia di Buti, grazie alla pazienza e alla dedizione assoluta di tutti i butesi per questa fantastica festa".

Il sindaco conclude: "Complimenti a tutte le Contrade, al loro impegno, alla loro educazione e sportività ed infine complimenti alla Contrada San Michele, che oggi ha fatto cappotto, aggiudicandosi la Sfilata storica stamani e Il Cencio nel pomeriggio, in uno splendido tramonto butese che accostava il suo rosso al verde del nostro monte, celebrando i colori della contrada vincitrice e con un popolo rossoverde che inneggiava ai loro idoli di questa giornata: il Capocontrada Gianmarco Matteucci, il fantino Stefano Saiu e lo splendido Diamante Prezioso".