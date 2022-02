Covid, i medici di base: "Regione Toscana e Asl in ritardo sull'attivazione dei medici dei centri vaccinali"

Fimmg Pisa chiede alla Regione e alle ASL di rispettare quanto prevede il DPCM del 4 febbraio, ossia di autorizzare immediatamente i medici dei centri vaccinali a rilasciare, ai cittadini che non possono vaccinarsi, l’esenzione digitale. Portavoce di questa richiesta è Luca Puccetti, medico e segretario provinciale di Fimmg Pisa. "Dopo molti giorni dall’entrata in vigore del DPCM che prevede che le esenzioni vaccinali per il COVID siano rilasciate esclusivamente in formato digitale - reclama Puccetti - i medici degli Hub non sono stati ancora autorizzati o sono stati autorizzati in numero insufficiente a rilasciare l’esenzione, come prevede la legge".

"I cittadini che si rivolgono ai Centri vaccinali che non possono essere vaccinati, in quanto portatori di controindicazioni, hanno diritto di ottenere, senza rimandi ad altri professionisti, l’esenzione o quanto meno un differimento - prosegue il medico - in nessun caso il cittadino che si rivolge agli Hub deve essere riferito al medico di medicina generale per ottenere nuove esenzioni o rinnovi digitali di esenzioni cartacee rilasciate dai medici dei centri vaccinali". "Ogni medico - spiega Puccetti - compie infatti autonome valutazioni sul singolo caso che non impegnano, ovviamente, altri sanitari".

Fimmg Pisa invita inoltre a non sottovalutare i rischi della mancata vaccinazione che possono comportare conseguenze gravi . "Il rapporto rischio beneficio - conclude Puccetti - tranne casi rarissimi è di gran lunga a favore della vaccinazione, somministrata ormai a miliardi di persone nel mondo. La disponibilità del nuovo vaccino proteico può essere una opportunità per i cittadini che nutrono perplessità sui vaccini a RNA, in quanto esso si basa su una tecnologia già ampiamente usata per vaccini di ampio utilizzo da anni".