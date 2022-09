Calci, autobus per le scuole in ritardo: il Comune scrive all'azienda del trasporto pubblico

Varie segnalazioni arrivate, dopo pochi giorni dall'inizio della scuola, all’amministrazione comunale di Calci su ritardi degli autobus di Autolinee Toscane, in particolare per le corse che dovrebbero garantire l’arrivo degli studenti a Pisa prima delle 8. In alcuni casi sono stati segnalati ritardi anche di 20/25 minuti.

Altre segnalazioni, arrivate da lavoratori pendolari che si spostano quotidianamente in auto fra Calci e Pisa, lamentano un notevole aumento di traffico rispetto agli anni scorsi lungo la Sp2 Vicarese.



A fronte di queste problematiche, l’amministrazione comunale ha scritto ad Autolinee Toscane chiedendo “di fare ogni possibile verifica interna al fine di migliorare il servizio e garantire gli orari previsti, fondamentali sempre e a maggior ragione per le corse scolastiche”.



Allo stesso tempo sono stati informati gli uffici competenti di Regione Toscana, Provincia di Pisa e Comune di San Giuliano Terme, affinché sia valutato l’impatto sulla situazione attuale del nuovo impianto semaforico installato in località Mezzana, all’incrocio fra la Sp2 e via XXV Aprile nel Comune di San Giuliano Terme. In particolare, ricordando che non molto distante dal nuovo semaforo sulla Sp2 ve ne è un altro a Colignola, il Comune di Calci propone, “fatte salve le dovute verifiche di sicurezza, di valutare un diverso orario di funzionamento dell’impianto (come già avviene in orario serale e notturno) in loc. Mezzana o una diversa gestione dei due impianti semaforici così ravvicinati”.



“Autolinee Toscane ha assicurato, e per questo la ringraziamo - fa sapere il sindaco di Calci, Massimiliano Ghimenti - di essere già attiva con tutte le verifiche del caso per migliorare il servizio nella comune convinzione che non sia accettabile che i calcesani che usufruiscono del trasporto pubblico locale impieghino più di un’ora per arrivare a Pisa. In particolare, ovviamente, studenti e lavoratori”.



“Con Regione, Provincia e San Giuliano Terme - conclude l'assessore alla Mobilità ed all'ambiente Stefano Tordella - ci siamo detti disponibili ad un incontro per approfondire le varie questioni, tenendo anche conto che minor traffico vuol dire non solo essere sicuri di arrivare in orario a scuola o al lavoro ma anche meno inquinamento”.