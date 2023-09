"Purtroppo si sono verificati dei disservizi da parte della nuova azienda che gestisce il trasporto scolastico per conto del Comune e sono stati già presi provvedimenti" sono le parole dell'assessore alla scuola Lara Ceccarelli dopo i ritardi che si sono verificati nelle corse di lunedì 18 settembre, primo giorno delle operazioni di trasporto gestite dall'azienda incaricata.

"Dispiace molto che con gli eccessivi ritardi accumulati, come mi hanno comunicato dei genitori, siano scattati anche alcuni messaggi del servizio alert che segnala il mancato arrivo a destinazione nelle fasce orarie stabilite - spiega l'assessore - Comprendo benissimo da genitore, prima che da amministratrice, il sentimento di preoccupazione e disagio che si possa aver provato e per i quali l'amministrazione comunale si scusa sentitamente. Erano stati messi in conto dei rallentamenti del servizio, ma così si è andati oltre. E come già anticipato abbiamo diffidato il nuovo gestore, al quale saranno applicate le dovute penali, e in caso di ulteriori disservizi si valuterà l’eventuale risoluzione dell’affidamento". L'amministrazione ricorda inoltre che nel caso di cambiamenti dell’orario ordinario, come sempre, il servizio scuolabus non sarà effettuato. Questa settimana il servizio scuolabus di ritorno non sarà effettuato presso la scuola media di Pontasserchio.