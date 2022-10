Lavori a rilento per la penuria di materiali: il Ponte sull'Emissario riapre a novembre

Slittano le fasi delle lavorazioni al Ponte dell’Emissario, i cui interventi sono a cura della Provincia di Pisa. La riapertura al traffico sull’infrastruttura, a causa di ritardi nella consegna dei materiali, slitta dunque alla prima metà del mese di novembre. Nonostante una accurata campagna di indagini preventive effettuata in fase progettuale, durante il sollevamento della campata centrale del ponte esistente sono emerse delle difformità rispetto alle ipotesi progettuali che hanno prolungato notevolmente le operazioni di rimozione della struttura esistente, rispetto a quelle che erano le previsioni iniziali.

E’ stato, infatti, possibile accertare il reale stato dei luoghi solamente a seguito della rimozione della trave esistente. Le difformità riscontrate hanno reso necessario, da una parte, progettare dei nuovi interventi di consolidamento e dall’altra apportare modifiche alla nuova trave in acciaio già in produzione. "La Provincia di Pisa si è subito adoperata per risolvere le problematiche emerse ma, principalmente a causa delle modifiche da apportare alla trave in acciaio, unitamente alla attuale situazione economica per la quale si riscontrano notevoli difficoltà di approvvigionamento dei materiali fra i quali l’acciaio, si registrano dei ritardi sul cronoprogramma iniziale" spiega il presidente Massimiliano Angori.

"Tali ritardi comporteranno inevitabilmente un prolungamento dei tempi di chiusura del ponte, che la Provincia cercherà per conto proprio di contenere al minimo indispensabile, al fine di limitare il disagio arrecato agli utenti della strada e agli abitanti del Comune di Vicopisano. Per confrontarci in modo opportuno con la comunità vicarese, la Provincia di Pisa organizzerà un’assemblea pubblica sul territorio di Vicopisano, in collaborazione con l'amministrazione comunale, che si svolgerà durante la prossima settimana e di cui daremo ampia comunicazione, per tutti coloro che vorranno partecipare" aggiunge il Presidente Angori.

"Siamo veramente contrariati, lo dico a nome dell’amministrazione, per questo ritardo nella riapertura del Ponte sull’Emissario. Siamo consapevoli, infatti, che il protrarsi di questa situazione creerà disagi ai cittadini, ai commercianti, a chi lavora, a chi va a scuola. Continueremo a monitorare costantemente, insieme alla Provincia, l’andamento dei lavori e a e tenervi sempre informati. Sempre con la Provincia abbiamo già chiesto che vengano messe in atto tutte le azioni possibili per contenere questo ritardo" conclude il sindaco di Vicopisano, Matteo Ferrucci.