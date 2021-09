Un terzo di assenze nel personale: possibili ritardi nei servizi di spazzamento di Geofor

A causa di una serie di assenze legate a malattia, che sta riguardando circa il 30% del personale di Geofor impiegato nei servizi di spazzamento stradale della sede di Pisa, alcune prestazioni sul territorio potrebbero subire dei ritardi nell'esecuzione. Il disagio, probabilmente circoscritto nella giornata di martedì 28 settembre, è in via di risoluzione. Geofor sta attrezzandosi per ridurre il più possibile gli eventuali ritardi nell'espletamento di alcuni servizi, che dovrebbero comunque esaurirsi nel breve periodo.