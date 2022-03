Custodisce in casa munizioni non denunciate: scatta il ritiro cautelativo

Un centinaio di cartucce di troppo: così è scattato il ritiro cautelativo della Divisione Polizia amministrativa e di sicurezza della Questura nei confronti di un uomo residente a Calci. Al termine della procedura l'uomo è stato segnalato alla Procura per detenzione abusiva di armi e munizioni: in seguito ai controlli, infatti, gli agenti hanno trovato le armi regolarmente denunciate ma anche 300 cartucce non denunciate, quantitativo che supera il limite consentito di 200 unità.