Mascherine, termina la consegna: possibile il ritiro in farmacia

Termina oggi la consegna gratuita delle mascherine nella sede del Comune e delle associazioni di volontariato. Da domani (sabato 28 novembre) chi non le avesse ancora ritirate potrà farlo nelle Farmacie Comunali. È sufficiente la presentazione del codice fiscale o della tessera sanitaria.In due settimane sono state consegnate in totalefornite al Comune di Pisa dalla Regione Toscana. A richiederle 28mila residenti nel Comune di Pisa, lavoratori domiciliati o studenti universitari.

La distribuzione avverrà alla Farmacia Comunale n. 1 (via Pardi), n. 2 (via XXIV Maggio), n. 3 (via Battelli), n. 4 (piazzale Donatello), n. 5 (via Niccolini), n. 6 (all’interno dell’aeroporto Galilei) e alla parafarmacia (viale del Tirreno a Calambrone).