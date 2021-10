Fauglia: nuove regole per sfalci e potature

Cambia il servizio di ritiro per sfalci e potature. In un'ottica di riorganizzazione del servizio, gli utenti del Comune di Fauglia potranno conferire i propri sfalci e potature tramite prenotazione e non più chiamando direttamente il precedente fornitore del servizio.

Il nuovo sistema di raccolta partirà giovedì 7 ottobre.

E' possibile prenotare il proprio ritiro attraverso il sito www.geofor.it, oppure scaricando l'App gratuita 'Rciclo', utilizzabile sia per i telefoni con sistema operativo Android e iOS. Entrambe le procedure sono immediate e di facile utilizzo.

E' altresì possibile richiedere il servizio chiamando il numero verde 800-959095 (o 0587261880 , a pagamento, da cellulare).



Si ricorda alla cittadinanza che è sempre possibile portare i propri sfalci e potature (così come gli altri ingombranti) presso il centro di raccolta cittadino in località Montalto, nei seguenti orari: mercoledì dalle 13.30 alle 19.15 e sabato dalle 7.30 alle 13.15.