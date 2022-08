Stagione caccia 2022/2023: come ritirare i tesserini venatori

La Pisamo informa che da questa settimana è iniziata la consegna dei tesserini venatori per la stagione di caccia 2022-2023. I cittadini interessati possono recarsi al front-office di via Cesare Battisti, 53, dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle 12.00.

È necessario presentare i seguenti documenti:

- tesserino venatorio della stagione precedente. Se il cacciatore ha smarrito il tesserino dell’anno precedente deve presentare denuncia di smarrimento in originale o copia conforme;

- licenza di porto di fucile per uso caccia in corso di validità;

- attestazione del pagamento della tassa di concessione governativa;

- attestazione di pagamento della tassa Provinciale;

- attestazione del pagamento della ATC di residenza venatoria;

- allegato alla licenza di caccia.

Si ricorda che la Regione Toscana ha creato TosCaccia, applicazione per smartphone pensata per sostituire l’attuale Tesserino Venatorio cartaceo.