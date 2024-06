Pontedera: un ritratto di Margherita Hack realizzato in materiale riciclato

Alla scuola primaria 'Margherita Hack' di Pontedera, a partire da questo anno scolastico, sarà realizzato ogni anno un ritratto di grandi donne che, con il loro impegno e lo studio, hanno contribuito al progresso dell’umanità.

Da ormai da più di un decennio la scuola primaria della frazione de Il Romito è stata intitolata a una grande astrofisica come Margherita Hack, esempio di donna impegnata negli studi scientifici che ha combattuto per poter realizzare i propri sogni non propriamente in linea con le aspettative sociali di quegli anni verso il ruolo femminile.

Il primo ritratto realizzato quest’anno è proprio dedicato a questa donna che dà il nome alla scuola. Gli alunni e le alunne delle due classi quinte, sotto la guida della maestra Simona Ristori, hanno realizzato questo meraviglioso ritratto utilizzando materiale di riciclo di ogni genere. Le altre insegnanti coinvolte nel progetto sono Alessandra Gemmi, Alessia Pampana, Veronica Rocchi e Annarita Giannanti.