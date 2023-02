Controlli del Nosu in centro e in periferia: ritrovata attrezzatura da elettricista

Nella serata di sabato 11 febbraio alcune pattuglie del Nosu hanno controllato due zone calde della città: dapprima i condomini di piazzale Martin Luther King e poi quelli di via Bandi a S. Ermete. In quest’ultimo luogo, all’arrivo degli agenti, diverse persone si sono date alla fuga e hanno abbandonato sul piazzale attrezzature da elettricista di discreto valore, probabilmente rubate. Gli agenti del Nosu invitano perciò chi abbia subito recentemente un furto a contattare la polizia municipale per l’eventuale restituzione. Anche il centro storico è stato interessato dai controlli, con particolare riferimento a piazza Vettovaglie ed alla zona del quartiere di San Francesco e del Tribunale con una decina di persone di nazionalità tunisina identificate ed allontanate perché note per reati inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti.