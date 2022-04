Ritrovata in via Darsena un'auto rubata un mese fa

Uno sguardo approfondito e la scoperta che ha consentito a una persona di ricevere una bellissima notizia. Attorno alle ore 12 di venerdì 29 aprile una pattuglia della Squadra volanti della Questura, mentre percorreva via Darsena, si è imbattuta in un'auto apparentemente abbandonata. Approfondendo i controlli, gli agenti hanno scoperto che il mezzo era stato rubato circa un mese fa. La denuncia di furto era stata presentata lo scorso 24 marzo: il proprietario, residente a Pisa, è tornato in possesso dell'automobile.