Si tuffa in acqua e si perde: scatta la ricerca di un bambino sulla spiaggia

Un tuffo in acqua con i piccoli amici e poi la scomparsa. L'apprensione di una mamma, nel tardo pomeriggio di sabato 14 maggio in uno stabilimento balneare di Tirrenia, è stata enorme. La donna ha chiesto l'aiuto della Sala operativa del 112 dopo che per oltre un'ora aveva cercato, invano, il figlio di 7 anni che era entrato in mare per fare il bagno con i coetanei. Gli agenti intervenuti sul posto si sono messi immediatamente alla ricerca del piccolo dopo aver raccolto la descrizione della mamma. Fortunatamente da uno stabilimento distante da quello dove si trovava al momento dell'ingresso in acqua, è arrivata la segnalazione di un bambino solo e spaesato, la cui descrizione corrispondeva a quella fornita dalla donna. Gli agenti, accompagnati dai familiari del bambino, sono arrivati nello stabilimento della segnalazione e finalmente la mamma ha potuto riabbracciare il figlio.