Ritrovato il cadavere di una donna nel fiume: indagano le forze dell'ordine

Nel tardo pomeriggio di sabato 11 febbraio una squadra di vigili del fuoco ha ritrovato il corpo di una donna, all'apparenza di giovane età, nel punto in cui il fiume Era confluisce nell'Arno, nel territorio di Ponsacco. Gli operatori erano sul posto per le ricerche di Veronica Manganese, 23enne scomparsa proprio dalla città del mobile martedì 7 febbraio.

Sul posto sono intervenute immediatamente le forze dell'ordine, che hanno acquisito anche gli indumenti appartenuti presumibilmente alla donna, ritrovati sull'argine a pochi metri dal punto in cui i vigli del fuoco hanno scoperto il cadavere. Il medico legale stabilirà le cause del decesso mentre le indagini sono entrate nel vivo. Sull'identità del corpo purtroppo non ci sono più dubbi. Infatti la famiglia di Veronica ha comunicato che il cadavere è quello della 23enne.