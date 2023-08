Cadavere nell'Arno: mistero a Pontedera

Un movimento strano sulla superficie dell'acqua, un ondeggiamento che ricordava quello di un corpo abbandonato alla corrente dell'acqua. Poi la macabra scoperta: nel pomeriggio di giovedì 17 agosto un passante che stava passeggiando sul lungofiume, all'altezza del Villaggio scolastico, ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Nell'Arno c'è un cadavere.

Immediata la risposta di Vigili del Fuoco, Carabinieri e personale sanitario, che una volta arrivati sul posto della segnalazione hanno avviato la procedura di recupero del corpo. A brevissimo giro di posta scatteranno le procedure di autopsia per datare la morte e comprenderne le cause. Nel frattempo i militari della Compagnia di Pontedera stanno scandagliando il database a disposizione delle forze dell'ordine per individuare eventuali segnalazioni di allontanamento o scomparsa di persone sul territorio pontederese e nelle zone limitrofe.