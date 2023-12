Cadavere sulla spiaggia: è mistero sull'identità

Nel primo pomeriggio di venerdì 8 dicembre, sulla spiaggia di Marina di Vecchiano, una signora a passeggio con il proprio cane ha segnalato la presenza di un cadavere semicoperto dalla sabbia, fiutato proprio dall'animale domestico. Avvicinatasi al punto in cui il cane stava scavando, la donna si è resa conto di essere davanti all'arto di un cadavere e immediatamente ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine.

Sul posto è intervenuta la Squadra Volanti della Questura di Pisa, seguita dagli investigatori della Squadra Mobile per le indagini e dai colleghi della Polizia Scientifica per i rilievi del caso. Il cadavere è risultato in avanzato stato di decomposizione, trascinato sul posto dalle correnti.

Ad un primo esame i poliziotti non hanno rilevato segni evidenti di violenza: probabilmente il cadavere è di un adulto maschio, fatti salvi ulteriori accertamenti medico legali. I poliziotti hanno avvisato il Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica, che ha disposto il trasporto della salma presso l'Istituto di Medicina Legale di Pisa. La Squadra Mobile al lavoro per risalire all'identità e alle modalità della morte.