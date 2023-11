Cadavere in un fondo commerciale: si indaga per risalire all'identità

Il personale della Questura di Pisa è intervenuta nella tarda mattinata di sabato 25 novembre per la segnalazione di cattivo odore proveniente da un fondo commerciale chiuso in via s. Martino. La pattuglia della Squadra Volanti che si è recata sul posto ha richiesto l'ausilio dei Vigili del Fuoco per forzare l'ingresso del locale.

All' interno i poliziotti hanno rinvenuto la salma di un soggetto che, grazie alle indagini condotte in sinergia con la Polizia Scientifica, si è rivelato essere un uomo nato a Pisa nel 1969 e conduttore del contratto di locazione del fondo. Secondo le prime ricostruzioni degli agenti il decesso potrebbe essere stato causato dall'impiccamento. Il corpo, stando quanto si apprende dalle Forze dell'ordine, è in avanzato stato di decomposizione: circa un mese. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno la salma è stata trasportata a Medicina legale.