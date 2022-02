Trova il corpo senza vita del marito e ha un malore: tragedia nella periferia pisana

L’ansia per il mancato rientro in casa, la preoccupazione che si tramuta in timore per le sorti del coniuge col trascorrere delle ore, poi la denuncia per la scomparsa ed infine il tragico ritrovamento. Nella periferia pisana si è consumato un dramma familiare che ha coinvolto un uomo e una donna ultrasettantenni. La moglie, dopo aver atteso invano il ritorno del marito nella loro abitazione, nella prima mattina di lunedì 7 febbraio ha sporto denuncia alla Questura di Pisa.

La Polizia ha attivato immediatamente la macchina delle ricerche, avviando le proprie indagini dalla casa dei coniugi. E immediatamente hanno fatto la tragica scoperta: il corpo senza vita dell’uomo si trovava nel pozzo situato nei pressi della casa. Il cadavere è stato estratto dai Vigli del Fuoco: la donna dopo il ritrovamento ha accusato un malore ed è stata soccorsa dal personale della Misericordia di Pisa.

Le forze dell’ordine cercheranno di ricostruire le ultime ore dell’uomo e disporranno tutti gli esami del caso per comprendere la dinamica della sua morte.